Pensionato scomparso da due settimane: trovato cadavere sul Brenta

di Luca Pozza

BASSANO - È di, ilex dipedente dell'Anas,, il cadavere ritrovato nel pomeriggio di oggi, attorno alle 17, sulle acque del fiume Brenta, tra le grate della centrale idroelettrica del quartiere San Lazzaro a Bassano, città dove abitava.L'senza più rientrare e le ricerche, scattate immediatamente, erano durate diversi giorni, concentrandosi proprio sulle. Ricerche vane fino a oggi quando, quando un tecnico del consorzio di bonifica ha notato il corpo galleggiare in acqua e ha dato subito l'allarme. Era il secondo giro che l'addetto faceva in quel punto nella giornata odierna: il primo era avvenuto al mattino mentre faceva da guida a un gruppo di ragazzi ma il tragico ritrovamento è avvenuto solo nel pomeriggio: non è quindi escluso che il cadavere possa essere stato trascinato dalla corrente e si sia impigliato nelle grate.I vigili del fuoco di Bassano, allertati dai carabinieri, sono intervenuti sul posto per il recupero della salma la cui identificazione è avvenuta dopo le 18 da parte del medico legale, il dottor Lorenzo Meloni, al quale sarà affidata anche l'. Da un primo esame pare che il corpo fosse in acqua da diversi giorni, probabilmente da quello in cui è avvenuta la scomparsa di Cavalli.