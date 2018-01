di Luca Pozza

BASSANO DEL GRAPPA - E'. E' infatti questa la causa della morte, avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, di una, Graziella Guarise, residente a Rosà, altro comune dell'hinterland bassanese. Secondo quanto riscostruito la donna, madre di tre figli e che lavorava come dipendente in un bar di Rosà, è giunta la scorsa notte, attorno all'1, al pronto soccorso, con la. Secondo quanto si è appreso la donna, nella giornata di lunedì, aveva lavorato regolarmente, per poi accusare un rialzo termico solo in serata: la febbre è poi salita con il passare delle ore, sino a indurre i familiari a trasportarla al pronto soccorso.Ai sanitari del San Bassiano le sue condizioni sono immediatamente parse gravi ed è stata dunque trasferita nel reparto di rianimazione, dove è morta attorno alle 14. Ilè avvenuto per complicazioni dellaLa direzione dell'Ulss 7 ha fatto sapere che come da prassi in questi casi è stata allertato il servizio didei familiari e dei contatti stretti. Nel nosocomio bassanese la profilassi, a cura della Direzione medica ospedaliera, ha riguardato 29 operatori sanitari con cui la signora è entrata in contatto durante ilA evidenziare la gravità della donna sono stati gli esami, a cui è stata sottoposta al suo arrivo in pronto soccorso: oltre agli esami ematochimichi, per la 57enne sono state prescritte tre tac (una al torace, una cerebrale e una all'addome) e dopo la visita in consulenza dall’anestesista ne è stato disposto ildove però ogni tentativo di salvarle la vita è stato vano.