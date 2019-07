Club Frecce Tricolori: nuovi appuntamenti ed eventi nel calendario 2019

di Luca Pozza

BASSANO DEL GRAPPA - Prosegue con crescente successo l’del. Nei giorni scorsi il sodalizio, con l’uscita organizzata da Vincenzo Galvan e Davide Battistella a Gardone Val Trompia (Brescia), è stato ospite negli stabilimenti della Fabbrica d’Armi Beretta per una dettagliata visita. È stata per i bassanesi una straordinaria giornata di accoglienza in una storica azienda dell'eccellenza italiana che con oltre 500 anni di storia è riconosciuta a livello internazionale.Il programma stagionale del sodalizio (iniziato con la visita agli stabilimenti Leonardo a Torino in aprile e il tradizionale pic-nic estivo in giugno) è ancora molto nutrito: il 7 settembre parteciperà al grande Air Show di Zeltweg (Austria), mentre una settimana dopo, domenica 15 settembre, sarà presente alla manifestazione aerea a Jesolo.La sede del 37° Club di via Jacopo da Ponte 37, è aperta a tutti i simpatizzanti del volo e dell’Aeronautica Militare tutti i venerdì sera dalle ore 20.45 alle 22 con la presenza del direttivo che fornirà chiarimenti e informazioni sulle varie attività che vengono svolte.