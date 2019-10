Il Bassano batte il Tombolo 4-1, vetta condivisa con lo Schio: domenica la supersfida

di Francesco Bordignon

. Altra partita al Mercante, altra vittoria deie mantengono la testa della classifica con lo Schio, le due favorite stanno mantenendo i pronostici di inizio anno e la prossima settimana si sfideranno per capire chi delle due sarà la favorita alla vittoria finale di questo girone B di Promozione.Ma torniamo al Mercante, dove i giallorossi si sono imposti anche grazie all'ennesimo coniglio dal cilindro pescato dall'allenatore Francesco "Checco" Maino: infortunati Pinton e Ceccato, spazio ache ripaga con due gol, come settimana scorsa a Rosà da centrocampo arrivano le reti che valgono i tre punti. Il Tombolo è un avversario più duro di quello che dimostra la classifica (tre punti guadagnati in cinque partite) e il risultato di questa giornata, ma i giallorossi impongono la classica legge del Mercante rifilando ben quattro reti e subendone solo una. Detta della doppietta di Dalla Costa, ancora in rete il giovane terzino, che si ripete dopo la settimana scorsa, e, il bomber tanto cercato questa estate e colpo di mercato del campionato, che sta viaggiando ad una media di una rete a partita, cinque in cinque gare. Uno sforzo che sta ripagando, evidentemente. Per gli ospiti, la rete della bandiera e del momentaneo 3-1 è stato realizzatocon il miglior attacco a quota 17 reti (una in più degli scledensi), la miglior difesa con il Rosà (quattro subiti) e con l’inerzia di cinque risultati utili consecutivi: nel mezzo l’uscita dalla Coppa, che però sembra essere stata metabolizzata, vedendo i risultati in campionato.Una partita che sicuramente non deciderà il campionato ma che sarà, Schio che arriva da tre vittorie consecutive e tanto entusiasmo: il Bassano vuole vincere questo campionato, per farlo deve battere le migliori avversarie.