Bassano, altro poker: 4-0 al Valbrenta e vetta solitaria in classifica

. Dopo una settimana abbastanza complicata, con l’di Promozione per mano del Valbrenta (0-1 al Mercante con i giallorossi non proprio brillantissimi) e la risoluzione consensuale con Gianluca Cacciotti, uno dei grandi colpi dell’estate che ha lascitao la rosa giallorossa in accordo con la società, questa nuova sfida contro il Valbrenta assumeva un peso specifico di notevole importanza, davanti ad un pubblico che voleva risposte e un allenatore, Checco Maino, che chiedeva ai suoi una reazione.E i giallorossi non hanno tradito, in quello che possiamo chiamare il ritorno di una doppia sfida ravvicinata,, in una partita che ha mostrato tutte le potenzialità della formazione di Bassano. Maino schiera il suo solito 4-3-3, ancora cambi di formazione anche per le due già giocate in settimana, uno titolarissimo Garbuio al centro dell’attacco con il massiccio Calgaro eai suoi fianchi. In difesa spazio a Gallonetto, a centrocampo a Dalla Costa, con la classica spina dorsale di esperienza formata da De Carli, Baggio e Pinton.La gara vede il Bassano faticare nel primo tempo a trovare il vantaggio, ci pensaa bloccare il match guadagnandosi al 20’pt e realizzando il rigore del 1-0. Nella seconda frazione, con più spazio, sale in cattedra, il classe 2001 che sta scalando le gerarchie di mister Maino a suon di gol e buone prestazioni: è sua la rete del 2-0 al 2’ della ripresa che chiude praticamente il match. Non può mancare il gol di bomber, chiude il poker l’autorete di Russo al 41’.in campionato per i giallorossi, 11 reti realizzate e solo una subita, un ruolino di marcia che lascia i giallorossialle altre due contender Schio e Cornedo a sette.Il sole dopo un piccolo temporale, verrebbe da dire, con i giallorossi che spazzano le preoccupazioni con una mano di poker: l’appuntamento ora è a domenica 29 contro il Rosà, nell’ennesimo derby di questo campionato di Promozione.