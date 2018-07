Bassano 1903, i Fedelissimi chiamano a raccolta i tifosi per aiutare la nuova società.

di Francesco Bordignon

BASSANO - I tifosi a raccolta. Non importa di calcio, basket, hockey, pallavolo o rugby, l’invito “è aperto a tutti, sportivi e non, per tutti quelli che amano la città e vogliono fare parte di una associazione che promuova Bassano e lo sport”. È questo l’per discutere il da farsi in vista della prossima stagione.Con la nascita del nuovo Bassano 1903, oraa prescindere della categoria, sia attraverso iniziative che con un concreto ingresso con quote. Per questo la riunione di lunedì avrà come ordine del giorno sia eleggere il presidente e i nominativi che voteranno, ma per confermare (e raccogliere i fondi) per, ricordando che la quota è di 3000 euro, come spiegato dal presidente Fabio Campagnolo. La riunione servirà anche per dare un assetto e un organigramma alla associazione e p“E’ arrivato ii – spiega Gian Antonio Bertoncello con una comunicazione ai tifosi – per la nostra città, per la nostra squadra e per la nostra maglia. Portiamo amici e conoscenti, il Bassano può e deve ripartire”.All’incontro, oltre che ai Fedelissimi e ai membri della associazione Fedelissimi Bassano 1920,, che da subito ha dichiarato di voler dare voce ai propri tifosi nelle decisione societarie, come succederà per la scelta della maglia di casa e di trasferta per la prossima stagione.In una estate caldissima per Bassano del Grappa, che ha vissuto delle vere montagne russe emozionali, ora è il momento di dimostrare a livello di fatti di voler aiutare la nuova società.