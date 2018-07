Bassano 1903, deciso lo staff. L'ex capitano Bizzotto: "Contento per la nuova società".

di Francesco Bordignon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La, addetti ai lavori e i molti simpatizzanti giallorossi. “Non si possono fare scomparire 115 anni di storia” come spiegato dal nuovo presidente Fabio Campagnolo è diventato quasi un motto nei social, lo stesso slogan “la mia squadra, la mia città” ha colpito nel segno.Gli stessi(ci si aspetta una Promozione per quanto successo, per ora però si pensa alla Prima arrivata dalla fusione con il Mussolente) non sembrano un grosso problema, perché in molti stanno facendo capire che più importante del livello, è il fatto che si possa giocare.Deciso dunque lo staff tecnico, con, due sono i nuovi nomi ufficializzati in queste ultime ore: è stato deciso il nome delin panchina,, in arrivo dalla Godigese, mentre sarà. Bin è un ex staff delle giovanili del Vicenza calcio (dal 2015 al 2018 a livello esordienti, allievi nazionali, primavera, under 15 e under 16) da diversi anni è un componente dello staff della scuola portieri di Sport Camp Academy.Tante novità, tanta emozione e un in bocca al lupo speciale, quello dell’, giallorosso nel sangue data la nascita (è di Rosà) e tutto il percorso delle giovanili svolto con la maglia del Bassano Virtus. “Sono cresciuto come uomo e come calciatore indossando questi colori; ho conosciuto persone speciali con le quali ho vissuto momenti unici e provato emozioni indescrivibili – ha spiegato “Bizzo” tramite social - sono felice che in questo stadio ci sarà ancora una squadra che indosserà il giallorosso indipendentemente dalla categoria che affronterà, perché è giusto che come me qualcun altro possa vivere quelle emozioni, possa sognare di entrare nel calcio dei grandi indossando questi colori sin dagli 8 anni e possa portare con orgoglio questa maglia a raggiungere traguardi impensabili. Ci tengo a ringraziare coloro che in questi anni mi sono stati vicino e mi hanno sempre sostenuto, mostrandomi stima e affetto soprattutto nei momenti di difficoltà. Grazie di cuore”Chiudiamo con la notizia che, con una assemblea nelle prossime settimane per capire l’organizzazione del tutto: non sarà la Serie C, ma a Bassano si vuole tornare a divertirsi in campo e allo stadio.