Barchessa in fiamme: distrutto un furgone e danni ingenti

di Vittorino Bernardi

CREAZZO - Paura questa notte in, dove i residenti del civico 6, scesi in strada poco prima dihanno chiamato il 115 per un incendio divampato in unacon all’interno un furgone. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Vicenza le fiammealle adiacenti abitazioni. Non risultano fortunatamente persone ferite. Ingenti sono i danni, ancora da quantificare. Le fiamme potrebbero essere scaturite da un accidentale cortocircuito del furgone, andato completamente distrutto.