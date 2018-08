Tragedia a Bologna, lutto cittadino per Andrea Anzolin, l'autista del camion

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGUGLIARO - La piccola comunità di Agugliaro di 1.428 abitanti ai confini con la provincia di Padova è in lutto per la tragica scomparsa di Andrea Anzolin, 42 anni, deceduto poco prima delle 14 di lunedì alle porte di Bologna, sul raccordo autostradale che collega l’A1 e l’A14 all’altezza di Borgo Panigale , nelle sue mansioni di camionista delladi Lonigo, azienda che produce e commercia carburante. Sposato con Barbara Andretto, senza figli, stava rientrando in azienda dopo avere fatto un carico di gpl a Livorno.L’amministrazione comunale ha proclamato unaper quando sarà celebrato il funerale. Da ieri le bandiere del municipioper ricordare Andrea Anzolin che oltre alla moglie ha lasciato i genitori Costantino e Rita Allegro, il fratello Lino e la sorella Pamela. Sull’infernale sinistro la procura di Bologna ha aperto un fascicolo a carico di ignoti con l’ipotesi di disastro colposo, omicidio e lesioni colpose stradali plurime. Dalle immagini dell’incidente Andrea Anzolin alla guida dell’autocisterna, nonostante la segnalazione di una coda, non ha frenato e si è schiantato su un mezzo pesante,, che trasportava fusti di solvente. Per il procuratore Giuseppe Amato potrebbe esserci stato un momento di distrazione o colpo di sonno.