​Distrae milioni e si costruisce la villa ​con piscina e spa in val Gardena

VICENZA - Distrae svariati milioni dalle casse del banco metalli e si costruisce una super villa in val gardena da 12 milioni di euro, una casa dotata davvero di ogni comfort. I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Vicenza hanno condotto indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, a seguito deldi une della sua controllante. Nei guai unLe indagini, sviluppate attraverso una complessa analisi contabile, hanno permesso la ricostruzione di operazioni fraudolente compiute dall’amministratore di entrambe,, che si sono concretizzate nellaper il tramite della controllante ed hanno portato all’accusa del reato diIn particolare, la ricostruzione dei flussi finanziari oggetto di distrazione ha consentito di rilevarne l’indebita destinazionedel, alla costruzione e all’arredamento di unadi proprietà dell’indagato, composta da, con, ascensore, mobili di pregio, terrazza di 45 mq. con ved ampio giardino, dele recentemente posta in vendita.Atteso che l’acquisto del terreno, l’edificazione e l’arredamento della villa in questione sono stati realizzati impiegando il profitto delle condotte distrattive dell’amministratore e tenuto conto del rischio di alienazione del bene, con aggravamento delle conseguenze del reato, in data 23 gennaio 2018, in esecuzione di un provvedimento d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Vicenza, le Fiamme Gialle beriche hanno sottoposto a sequestro preventivo ai fini della confisca l’intera unità immobiliare e tutti gli oggetti in essa contenuti.