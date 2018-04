Colonna di fumo in cielo: nella fonderia bancali in fiamme

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

THIENE - I vigili del fuoco di Schio e Vicenza sono intervenuti alle 17 di ieri, all’interno di una fonderia, per l’. Intervenuti con tre automezzi i pompieri hanno immediatamente circoscritto il rogo al cumulo di bancali sistemato in un cortile esterno dell’azienda e spento le fiamme che divampate molto rapidamente avevano provocato una, penetrata in parte all’interno dei capannoni. Una volta spenti i focolai i vigili del fuoco,, hanno provveduto allodei bancali e alladel luogo. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici.