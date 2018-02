Banca Popolare di Vicenza: più di cinque mila le parti civili

VENETO - Le parti civili del procedimento sulla Banca Popolare di Vicenza sono più di 5 mila. Fra loro c'è anche Bankitalia. È quanto deciso dal gup di Vicenza, Roberto Venditti, che ha invece rigettato una settantina di richieste, fra cui quelle di alcune associazioni e quelle dei soci "azzeratI" che, nel 2017, hanno aderito all'offerta della banca di chiudere ogni contenzioso in cambio di un rimborso da 9 euro per azione.



Imputati sono l'ex presidente Gianni Zonin, l'allora consigliere di amministrazione Giuseppe Zigliotto, gli ex vicedirettori Emanuele Giustini, Andrea Piazzetta e Paolo Marin, e il dirigente Massimiliano Pellegrini. I reati ipotizzati sono ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto. Le parti civili hanno già depositato due richieste: una per il riconoscimento di responsabilità civile nei confronti di Intesa, che ha acquisito le 'parti sanè di Popolare di Vicenza e Veneto Banca, e una per un sequestro conservativo da 31 milioni di euro nei confronti di alcuni degli imputati. L'udienza è ancora in corso.

