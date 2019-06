Ballottaggi, seggi aperti dalle 7 in 136 comuni: 11 in Veneto /Le sfide

Ballottaggi

Ballottaggi, come si vota. l ballottaggi si tengomo nei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, nel caso in cui nessun candidato al primo turno sia riuscito ad ottenere la maggioranza assoluta dei voti. Così come al primo turno, anche al ballottaggio, previsto oggi, 9 giugno 2019, l’elettore può votare o solo per la lista, attribuendo automaticamente il voto anche al candidato sindaco collegato, oppure può votare solo per il candidato sindaco, e non per la lista. Alle elezioni amministrative è prevista la possibilità di usare il voto disgiunto: si può votare per un candidato sindaco e per la lista ad esso collegata oppure è possibile votare per un candidato sindaco e per una lista non collegata a lui. Ogni elettore che si reca al proprio seggio elettorale riceve una scheda. La scheda del ballottaggio è diversa da quella del primo turno, poiché sono presenti solo i nomi dei due candidati, insieme ai simboli delle liste a loro collegate.



+++ LE SFIDE IN VENETO +++

CADONEGHE (PADOVA)

Cadoneghe sfida tra il sindaco uscente, Michele Schiavo (coalizione di centrosinistra) e Marco Schiesaro (centrodestra).



MONSELICE (PADOVA)

A Monselice la sfida invece è sul campo del centrodestra: i candidati al ballottaggio sono Giorgia Bedin (Lega) e Gianni Mamprin (Forza Italia).



MOGLIANO VENETO (TREVISO)

Sfiorata la vittoria al primo turno per il candidato di Lega, FI e Fdl Davide Bortolato al ballottaggio con o il sindaco uscente Carola Arena del Pd.



NOALE (VENEZIA)

Le liste civiche del sindaco uscente Patrizia Andreotti contro Michela Barin, del centrodestra.



SCORZE' (VENEZIA)

Martina Vesnaver (centrodestra) se la gioca con Emanuele Ditadi.



NEGRAR DI VALPOLICELLA (VERONA)

Marco Andreoli del centrodestra sfida il sindaco uscente Roberto Grison del centrosinistra.



PESCATINA (VERONA)

Davide Quarella del centrodestra cerca di prendere la poltrona del sindaco uscente del centrosinistra Luigi Cadura.



SAN BONIFACIO (VERONA)

Giampaolo Provoli del centrosinistra, sindaco uscente, difende il posto dallo sfidante Emanuele Ferrarese sostenuto da Lega e Forza Italia.



VALDAGNO (VICENZA)

Sfida tra il sindaco uscente del centrosinistra Giancarlo Giuseppe Acerti e il candidato del centrodestra Alessandro Burtini.



IL CASO DI CAMPODORO (PADOVA) - PARITA' TRA CANDIDATI - BALLOTTAGGIOCEZZARO E GOTTARDO

Campodoro (2.654 abitanti) due settimane fa ha votato 751 preferenze a Gianfranco Vezzaro (Lega Salvini - Fratelli d'Italia), 751 preferenze a Vincenzo Gottardo (lista civica Campodoro Unito). Per Gregorio Morelli del Pd 166 voti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due i capoluogo di Regione al ballottaggio: Potenza e Campobasso; 13 quelli di provincia: Avellino, Ferrara, Forlì, Reggio Emilia, Cremona, Ascoli Piceno, Biella, Verbania, Vercelli, Foggia, Livorno, Prato e Rovigo. Hanno aperto stamani alle ore 7 i seggi per i ballottaggi nei 136 comuni chiamati al rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. Di questi, sono 124 i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e 12 quelli con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Gli elettori interessati dai ballottaggisono complessivamente 3.648.485, su una popolazione di 4.406.443, per un totale di 4.431 sezioni elettorali. Alle 23 di stasera la chiusura dei seggi, quindi lo spoglio delle schede.La città esce dal commissariamento e prova a eleggere il suo sindaco. La sfida è tra Monica Gambardella (centrodestra unito, dalla Lega a Forza Italia a Fratelli d'Italia) e Edoardo Gaffeo (Pd).