Badante a processo: accusata di furto di preziosi per decine di migliaia di euro

VICENZA - Nuovo caso di, accusata di furto aggravato che però respinge ogni addebito. Il pm Luigi Salvatori ha chiuso le indagini e chiamerà a giudizio inla bosniaca A.K., 25 anni di Creazzo, perché nel 2015fatto sparire in più riprese(anche due Rolex) per qualchedall’abitazione di Bruno Franchescetto di 85 anni e della moglie Liliana Milocco, in viale Fusinato, dove lavorava come badante. Con il suo comportamento gentile e disponibile la giovane donna, all’epoca 22enne, era riuscita a carpire la piena fiducia dell’anziana coppia per muoversi liberamente nell’appartamento e per l’accusacosì di preziosi e orologi.Nell’agosto 2015 i coniugi con i loro parenti nel fare un inventario dei preziosi tenuti di casa notarono la mancanza di orologi preziosi e svariati monili d’oro (collane, bracciali, orecchini e anelli), conalla polizia a carico dalla collaboratrice A.K., licenziata. Con la denuncia è scattata un’inchiesta: nella perquisizione dell’abitazione della giovane gli agenti incaricati non hanno trovato elementi sulla refurtiva trafugata. La procura in base adritiene A.K. gravemente indiziata di furto. La giovane che ha sempre respinto ogni accusa potrà difendersi in tribunale.