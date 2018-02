Distratta dal cellulare, bimba si ustiona: baby sitter pagherà 80 mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA – Dovrà pagareper una doppia distrazione compiuta nel compimento del suola 43enne A.F. di Altavilla. Il 27 luglio 2007 nel quartiere di Santa Bertilla la donna abbandonò in casa lache accudivCome riporta il Giornale di Vicenza in quei pochi minuti di assenza della baby sitter la bimba, sola in cucinacon un foglio di carta che prese fuoco e così il vestitino. Rientrata in appartamento la donna strappò gli abiti in fiamme e mise la bimba con. L’incidente avvenne alle 14 e la baby sitter soltanto alle 16.30 avvisò la mamma a che si precipitò a casa per portare la figlia in ospedale dove, tra Vicenza e Padova,per le gravi ustioni riportate sul 25 per cento del corpo.Nei giorni scorsi la prima sezione civile dellaha confermato la sentenza emessa nella primavera 2013 dal tribunale di Vicenza a carico di A.F. perchè abbandonò la bimba in un(il fuoco acceso del fornello) e perchè avvisò conla mamma: se l’allarme fosse stato immediato le conseguenze sarebbero state meno gravi. A distanza di quasi 11 anni la mobilità della mano destra della ragazzina risulta ancora compromessa.