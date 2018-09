Auto lo segue, scende con la mazza e minaccia, ma è un agente: 41enne nei guai

di Vittorino Bernardi

BASSANO DEL GRAPPA - Un padovano di 41anni, in gita mercoledì a Bassano assieme alla moglie e ai due figli si è messo nei guai con la giustizia per un eccesso dialla guida della propria auto. Attorno alle 17 P.L. nel percorrerein direzione centro ha iniziato a prendersela con il conducente dell’auto che seguiva, a suo giudizioe quindi a rischio tamponamento. Così il padovano ha accostato e fatto segno a quello che seguiva di fermarsi. P.L. è sceso rapidamente e dal bagagliaio ha afferrato unae ha minacciato l’altro automobilista: «Non starmi troppo vicino, altrimenti ti». Il minacciato ha risposto tranquillo: «Sono un poliziotto, mi dia le sue generalità». A tali parole il padovano ha lasciato la mazza (sequestrata) e si è dileguato in auto, ma è statodalla targa. Convocato in commissariato si è: è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere.