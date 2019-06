Con l'Audi esce da un incrocio e travolge un ciclista 60enne: grave

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANTORSO - Sinistro ieri mattina 12 giugno, poco prima delle 8 lungo via IV Novembre (Provinciale 350) tra un’auto e una bicicletta per un bilancio di un ferito, un 60enne soccorso e trasportato per le cure del caso all’ospedale Alto Vicentino. Dai rilievi effettuati dalla polizia locale di via Pasini di Schio una Audi A4 condotta da un 40enne nell'immettersi da via delle Arzare su via IV Novembre in direzione Piovene Rocchette ha investito con la parte anteriore del mezzo un ciclista in arrivo da Piovene Rocchette in viaggio verso Schio.Sul posto è giunta una pattuglia della polizia locale Alto Vicentino per i rilevi e la regolamentazione della viabilità. Per le ferite riportate il 60enne ciclista è stato ricoverato in condizioni serie all’ospedale Alto Vicentino, dove non corre pericolo di vita.