Automobilista abbagliato dal sole travolge una ciclista: è grave in ospedale

Vittorino Bernardi

BREGANZE/ZANE’ - Incidenti stradali questa mattina nell’Alto Vicentino. A Zanè e a Breganze il più grave: attorno alle 9 una donna di 60 anni in bicicletta è statada una Fiat Punto lungo la centrale via Roma nei pressi della stazione di servizio Perin.Dalle prima ricostruzione della polizia localeo, intervenuta con due pattuglie dai distaccamenti di Breganze e Sandrigo, l’auto condotta da M.G., 30enne di Malo, nello svoltare a sinistra da via Roma su via Corsara ha travolto la ciclistaresidente a Breganze. L’uomo alla guida non avrebbe visto la donna in bicicletta perché. L’impatto per la signora è stato violento, soccorsa dai sanitari del Suem per le gravi condizioni è stata trasportatadi Vicenza e ricoverata nel reparto di rianimazione in. Per consentire i soccorsi e i rilievi è il tratto di strada è rimasto chiuso circa un paio di ore., con i conducenti di due auto "mezzi miracolati". Attorno alle 8 lungo via Pasubio all’incrocio con via Cuso si sono scontrate una Fiat Panda e una Lancia Musa. Per l’impatto la Panda condotta da uno è uscita di strada e ha abbattuto un palo dell’Enel; la Lancia Musa, con al volante una, si è ribaltata di 180 gradi. Entrambi i conducenti hanno riportato lievi escoriazioni per l’esplosione dei rispettivi. Non sono intervenuti i sanitari del Suem, a differenza degli agenti della polizia locale Nordest Vicentino che hanno effettuato i rilievi di legge e regolato la viabilità.