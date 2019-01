Automobilista abbagliato dal sole travolge un ciclista di 20 anni

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTAVILLA VICENTINA - Abbagliato dallungo la strada del Melaro un automobilista ha travolto un giovane ciclista, che soccorso da un medico di passaggio è stato poi trasportato al San Bortolo di Vicenza e. Per i rilievi del sinistro è intervenuta la polizia locale Unione Comuni Terre del Retrone. Attorno alle 17 il, italiano di Altavilla, in sella alla sua bicicletta giunto in prossimità della rotatoria Beltrameda sinistra sulla pista ciclopedonale ed è stato centrato da una Volkswagen Golf condotta dal, italiano di Montecchio Maggiore, che si è subito fermato e chiamato il 118. L’urto è stato violento, il giovane èe con un ginocchio ha: nell’attesa dell’arrivo dei sanitari del Suem è stato soccorso da un medico casualmente in transito., l’automobilista agli agenti intervenuti per i rilievi ha dichiarato di non avere visto il ciclista perchésull’orizzonte.