Valsugana, spettacolare incidente: camion invade la corsia e si ribalta

VALBRENTA. Sullaautoarticolato invade la corsia opposta e finisce in un campo a pochi metri dal fiume Brenta. Questa mattina, dopo le 8, uncon targa tedesca stava risalendo lain direzione Trento quando, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, in un tratto in curva in prossimità di contrada Londa, circa un chilometro a sud del centro abitato di, ha invaso la corsia opposta ed, e terminano la corsa ribaltato su un fianco sul campo sottostante, a poche decine di metri dal fiume Brenta. Fortunatamente, pare, non siano stati coinvolti altri automezzi e che lo stesso conducente del mezzo sia riuscito a raggiungere da solo la statale, dove è stato caricato sull’autoambulanza proveniente dall’ospedale di Bassano del Grappa e trasportato al nosocomio per accertamenti. Sul posto il pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Bassano del Grappa e la squadra di pronto intervento dell’Anas. Il traffico ha subito contenuti rallentamenti sulla SS. 47 per le operazioni di recupero dell’autoarticolato.