Autoarticolato abbatte un idrante: esce molta acqua, strada allagata

di Vittorino Bernardi

THIENE - Un idrante installato lungo via Dolfin poco prima delle 8 di ieri 1. maggio è statodi nazionalità Ceca in fase di manovra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i, che dopo avere interrotto la fuoriuscita di acqua hanno provveduto al ripristino dell’idrante, verso le 10. Difficile quantificare i metri cubi d’acqua che nel corso della mattinata hanno allagato un lungo tratto della strada. Laè intervenuta con una pattuglia per effettuare i rilievi. Il conducente del mezzo pesante, che ha negato ogni addebito nonostante glicontro la colonnina dell'idrante, è statoper il danneggiamento del dispositivo antincendio e dovrà risarcire il danno all'idrante e ripagare l'ingente fuoriuscita di acqua.