Auto tampona in autostrada un camion e si cappotta: due feriti

di Vittorino Bernardi

VICENZA - Incidente alle 6 di questa mattina, 10 gennaio, lungo l’autostrada A4, poco prima del casello Vicenza Ovest in direzione di Venezia tra un, per un bilancio di. Dalla prima ricostruzione del sinistro pare che l’auto, una Toyota Yaris, abbia tamponato il camion e poi si sia capovolta. I vigili del fuoco accorsi da Arzignano hanno messo in sicurezza l’auto. La coppia,dall’interno del mezzo, è stata presa in cura dal personale del Suem 118 e trasportata all’ospedale San Bortolo per le cure del caso. Sul posto anche il personale ausiliario dell’autostrada e la polstrada per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza.