Auto sbatte su due contatori del gas: fuga di metano alla rete dell'asilo nido

di Vittorino Bernardi

BROGLIANO - Intervento poco prima delle 8 di oggi dei vigili del fuoco di Arzignano lungo via Capitello per una fuga di metano provocata da un incidente stradale. Il conducente di una Volkswagen Polo nel percorrere la strada ha perso il controllo della guida per sbattere sulla recinzione di un’abitazione e la nicchia dei contatori del gas in uso a un privato eSul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno tamponato lanell’attesa dell’arrivo dei tecnici della rete gas. Sul posto per i rilievi del sinistro è intervenuta la polizia locale che ha deviato il traffico per circa un’ora, il tempo servito a ripristinare i contatori danneggiati. Il conducente della Polo è uscito illeso dal sinistro.