Auto sbanda, cappotta e si schianta su una casa: conducente in rianimazione

POJANA MAGGIORE - Grave incidente stradale poco dopo le 21 di ieri 27 aprile lungo via Ponte Cazzola, con un ferito grave ricoverato in rianimazione all’ospedale di Vicenza. Dai primi rilievi dei carabinieri di Lonigo il 31enne Mariano Ceruffi di Noventa Vicentina nell’affrontare una curva ha perso il controllo della sua Seat Ibiza. Uscita di strada l’auto, ribaltata, si è schiantata contro un’abitazione. I residenti della casa usciti in strada hanno chiamato i soccorsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato il 31enne dall’auto con le portiere bloccate: soccorso dai sanitari del Suem è stato intubato sul posto e ricoverato in rianimazione al San Bortolo di Vicenza.