Auto investe due pedoni: uno lotta tra la vita e la morte

ARZIGNANO - Grave incidente stradale poco prima delle 7 di questa mattina lungo, dove un’auto per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri haper un bilancio drammatico: entrambi sono ricoverati all’ospedale di Vicenza, un 68enne residente in paese sta lottando, l’altro versa in serie condizioni. Il conducente dell’auto si è fermato dopo l’impatto e i due sono stati rapidamente soccorsi dai sanitari del Suem di Arzignano e trasportati prima nel locale ospedale, poial San Bortolo di Vicenza per la gravità delle loro condizioni. Il più grave, un 68enne che ha riportato un trauma cranico, è stato ricoverato in rianimazione. Ai carabinieri il compito di rilevare ledei protagonisti del sinistro ed elevare le conseguentiamministrative/penali.