Con la minicar nella notte contro un muretto: 3 feriti

La scorsa notte alle 3 circa, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in contrada Ponte Verde a Recoaro Terme, nel Vicentino, per un'auto finita contro un muretto che ha provocato 3 feriti. I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il veicolo ed, utilizzando cesoie e divaricatori, hanno liberato ed estratto uno dei feriti rimasto incastrato nell'abitacolo della vettura.



I feriti sono stati stabilizzati dal personale del Suem 118 e trasportati in ospedale. Illeso l'autista. Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono terminati dopo circa un'ora

