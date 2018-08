© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUSIANA - Drammaticoquesta notte lungo la Provinciale 69 Vitarolo, tra Conco e Lusiana: attornoun'auto con a bordo un uomo e una donna è uscita di strada, ha sfondato il guardrail e ha finito la corsa nell’. La donna è riuscita a uscire dal mezzo incidentato soltanto verso le 5, ha fermato in strada un automobilista di passaggio che ha chiamato i soccorsi: i vigili del fuoco e l'ambulanza da Asiago sono arrivati sul postoTroppo tardi per l’uomo, un 40enne di Fara, deceduto nella violenta uscita di strada. Ancora in corso i rilievi a cura dei carabinieri della stazione di Lusiana che al momento non hanno comunicato le generalità della vittima.