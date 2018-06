Paura al distributore, un'auto abbatte la colonnina del metano

MARANO VICENTINO - Intervento molto delicato e fuori dell'ordinario per i vigili del fuoco ieri pomeriggio in Via dell'Industria a Marano Vicentino: in un distributore di carburante un'auto ha investito violentemente, abbattendola, la colonna di rifornimento del gas metano. Una situazione potenzialmente pericolosissima per l'estrema incendiabilità del gas e degli altri carburanti presenti sul posto. I pompieri arrivati da Schio hanno intercettato le valvole di chiusura dell’impianto, mentre la fuoriuscita di gas presente ancora all’interno delle tubazioni è stata abbattuta con acqua nebulizzata. Tutto è andato bene e l'intervento dei vigili del fuoco si è concluso dopo un paio d'ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA