Caos in A4: sbadato camperista perde una... tavola da surf e l'ombrellone

I particolari sul Gazzettino del 16 giugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRISIGNANO - Uno sbadato automobilista (o forse camperista) ha perso in autostrada una....(vedi foto) poi recuperata dallaIl curioso episodio - avvenuto fra- poteva costare caro: un altro automobilista padovano di passaggio, residente a, scrive infatti: «L'ho evitata per un centimetro. E cento metri dopo c'era anche un telo mare con ombrellone in mezzo alla carreggiata al quale sono passato sopra. Quello dopo di me ha fatto una sterzata che quasi non va addosso ad un tir».Visti i tanti oggetti persi dall'incauto vacanziere, forse uno straniero, è probabile si trattasse di un: difficile infatti perdere un tale carico con l'auto e non accorgersi di nulla. Chissà se si sarà accorto una volta arrivato a destinazione? Da considerare che la multa per la sbadataggine e il pericolo provocato è senz'altro superiore al costo della tavola. Ma le videocamere potrebbero individuarlo comunque.