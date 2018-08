Attentato a Barcellona. La città ricorda Luca, morto a soli 25 anni

BASSANO - Ad un anno dal tragico attentato terroristico di Barcellona , il Comune di Bassano e gli abitanti della cittadina del Grappa ricorderanno il giovane Luca Russo , l'ingegnere bassanese che perse la vita quel 17 agosto 2017; nell'attentato rimase gravemente ferita anche la sua fidanzata, Marta Scomazzon.Luca Russo aveva 25 anni. In sua memoria ed in quella delle vittime del terrorismo sarà celebrata una messa, venerdì 17 agosto alle 19, nella chiesa di San Francesco a Bassano e per tutta la giornata le bandiere del Municipio rimarranno a mezz'asta. Nei mesi scorsi il cordoglio e la partecipazione erano stati molto forti, anche con alcune importanti intitolazioni: il consiglio comunale di Bassano all'unanimità ha scelto di intitolare a Luca Russo l'aula studio della biblioteca civica, mentre è stata avviata una borsa di studio in suo nome per gli studenti del Liceo Brocchi, nel quartiere Cà Baroncello, dove Luca viveva. Anche l'Università di Padova, dove il 25enne si era laureato, ha dato vita ad una iniziativa per ricordarlo.