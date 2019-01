Prigioniere del ghiaccio a quota 2000 per 5 ore: amiche rischiano l'assideramento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASIAGO - Due amiche residenti nel thienese ieri 18 gennaio in escursione versohanno rischiato la. Prive di ramponi,e quindi impossibilitate a rientrare verso la propria auto, le due donne hanno vissuto almeno: al buio, al freddo, nella neve e senza copertura telefonica per chiamare aiuto. Sono state salvate in localitàpoco dopo le 21.30 dal Soccorso alpino di Asiago intervenuto con due squadre. L’allarme è stato lanciato verso le 17 da un familiare delle due donne che ha chiamato i carabinieri di Thiene, indicando le meta dell’escursione. È intervenuto anche un elicottero da Trento che però rimasto bloccato dalla nebbia e dal nevischio presente nella zona. Le due squadre del Soccorso alpino di Asiago si sono avvicinate il più possibile in jeep per poi procedere a piedi e trovare le due donne, infreddolite e impaurite: una volta rifocillate sono state accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale di Asiago per i controlli del caso.