Secondo assalto dei vandali al parco: scorticati 13 alberi

di Vittorino Bernardi

CASSOLA - C’è rabbia in paese per il nuovo attacco vandalico nel parco pubblico di via Raffaello Sanzio, frazione San Giuseppe. Ignoti per la seconda volta dal mese di marzo hanno scorticato 13 alberi di carpino, della trentina messi a dimora da poco più di un anno per abbellire e riqualificare l’area che si estende tra l’ufficio postale, la scuola dell’infanzia e il campo da beach volley. Gli autori probabilmente sono gli stessi, perchè hanno danneggiato gli alberi scorticati in marzo, allo scopo di farli morire. Da come hanno agito i vandali hanno competenza in agricoltura. Con il secondo attacco il sindaco Aldo Maroso ha presentato ai carabinieri denuncia contro ignoti.