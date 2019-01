Assalto armato notturno a una slot: pistola contro cassiera e cliente

di Vittorino Bernardi

MALO - Assalto armato alle 3 di questa notte, 18 gennaio, da parte dialla, i due sono stati presi e incarcerati all’alba dai carabinieri della compagnia di Schio, in collaborazione con i colleghi di Thiene.All’orario di chiusura due soggetti con il volto coperto ehanno fatto irruzione all’interno del locale,: entrambi minacciati hanno consegnato una l’incasso del locale e l'altro il proprio portafoglio. Usciti i banditi dal locale è scattato l’allarme al 112.La centrale operativa ha inviato sul posto i carabinieri di Malo, competenti per territorio, la pattuglia della Radiomobile, la pattuglia di Valli del Pasubio che svolgeva un servizio di controllo preventivo del territorio e gli investigatori del Nucleo Operativo. Le testimonianze raccolte, la visione dei filmati delle telecamere e i dispositivi d’indagine attuati nelle immediatezze hanno diretto i sospetti dei militari dal capitano Jacopo Mattone su due pregiudicati senza fissa dimora:entrambi con precedenti specifici per reati predatori. I carabinieri si sono recati a Chiuppano, assieme alla Radiomobile di Thiene competente per territorio, per circondare un casolare dotato di alcune stalle per acciuffare i due banditi.Uno è statodel posto, il complice è stato trovato dopo un’accurata ricerca, nascosto all’interno di una delle stalle. Entrambi indossavano ancora gli abiti utilizzati per la rapina. La ricerca dei due sospettati e la successiva perquisizione, resa particolarmente ostica dalla grandezza dell’area da controllare e dall’assenza totale di luce naturale, ha permesso ai militari di rinvenire l’all’interno del casolare, nonché un paio di cellulari in uso ai malviventi e in una cuccia per cani la pistola a tamburo (Wembley Mark IV cal. 10) utilizzata per il colpo. Condotti in caserma i due soggetti sono stati dichiarati in stato di arresto e il pm di turno della procura della Repubblica di Vicenza ha disposto la traduzione in carcere in attesa del rito direttissimo.