Assalto al concessionario di moto: bottino di 100mila euro ritrovato su un furgone

Ieri i militari hanno ritrovato il furgone usato per sfondare la vetrina e quindi, in un boschetto, le moto rubate. Erano state coperte con rami e arbusti e probabilmente i malviventi pensavano di recuperarle quando le acque si fossero calmate.

ROSA’ - Assalto in grande stile,, alla rivenditadi via Capitano Alessio lungo la Provinciale 47, che ha fruttato agli autori un bottino di, tra moto trafugate e accessori vari. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra domenica e lunedì.Dai primi riscontri ad agire sono stati almenogiunti sul piazzale della rivendita con un furgone e un’auto, utilizzata comela grande vetrina. Con l’allarme in funzione i criminali in pochi minuti hanno caricato sul furgone una decina di moto da cross, accessori e marmitte per dileguarsi nella notte senza lasciare testimoni.