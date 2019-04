Assalto notturno a negozio di ottica: sparite 250 paia di occhiali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUINTO VICENTINO - Assalto nel cuore della notte tra venerdì e sabato all’Ottica Pigozzo di via Vittorio Veneto, ingente il bottino: 25 mila euro, compresi i danni arrecati all’ingresso. È stato un colpo messo a segno da una banda di professionisti per i modi e la velocità d’azione. Non è da escludere che un componente nella giornata di venerdì si sia finto cliente per osservare cosa rubare, come neutralizzare il sistema d’allarme e agire nel più breve tempo possibile. Così è stato: alle 1.30 di ieri 6 aprile la banda in meno di due minuti con dello schiumogeno ha reso inoffensivo il sistema d’allarme, ha scassinato l’ingresso e all’interno hanno rubato dagli espositori circa 250 paia di occhiali, in buona parte da sole, per un bottino di circa 25 mila euro. La titolare Laura Pigozzo ha scritto un post su Facebook che ha raccolto decine di commenti di solidarietà per la titolare e di condanna (alcuni feroci) per i ladri. «Questa notte Ottica Pigozzo è stata svaligiata, il negozio darà comunque servizio e sarà riallestito al più presto». Indagini in corso da parte dei carabinieri che hanno acquisito i filmati della videosorveglianza attiva nei pressi dell’ottica.