Vuole farla finita sui binari, salvato dalla telefonata all'amico

VICENZA - Sono statii quelli vissuti nella serata di domenica dagli agenti di una pattuglia del 113 intervenuti suiper impedire, con difficoltà, ilannunciato al telefono a un suo amico di un anno più giovane, pure residente in città.Verso le 18 il 65enne ha ricevuto una concitata telefonata da parte di un amico che(pare rapporti deteriorati con la convivente e l’ex moglie e figlia) ha annunciato che al passaggio di un treno si sarebbe buttato sotto per farla così finita. Il 65enne è riuscito a farsi dire dall’aspirante suicidae così ha chiamato il 113. Giunti in zona Paradiso gli agenti di viale Mazzini - Come riporta il Giornale di Vicenza - l'hanno notato camminare accanto ai binari e, allertata la Polfer persi sono avvicinati all‘aspirante suicida che ha iniziato una fuga:è stato affidato ai sanitari del Suem intervenuti su posto. L’uomo si trova ricoverato in psichiatria all’ospedale San Bortolo, per le cure del caso.