Deposito a fuoco, paura per bombola gpl e cisterna di gasolio

di Luca Pozza

ASIGLIANO VENETO - Sono statequelle vissute la notte scorsa ad, piccolo comune del Basso Vicentino. Attorno alle 4 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in via Corridoni per l’di circa 30 mq, adibita a legnaia e ricovero di mezzi e attrezzi agricoli. Le squadre accorse da Lonigo, Vicenza e Legnago con tre automezzi e dodici operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando l’estensione all’attigua abitazione e altre baracche vicine.Coinvolta nel rogo anche una, che è stata raffreddata e messa in sicurezza dai pompieri. Lambita dalle fiamme anche una cisterna di gasolio, peraltro non più utilizzata. Le cause del rogo, di probabile origine elettrica, sono al vaglio dei vigili del fuoco, ma non si escludono altre piste. Le operazioni di completo spegnimento e smassamento di tutto il materiale coinvolto sono terminate intorno alle 8. Nell'incendio la struttura è andata completamente distrutta.