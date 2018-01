L'impresa del poliziotto di Asiago: campione europeo dei 5.000

di Luca Pozza

ASIAGO - Iltorna alla ribalta a livello internazionale. A una dozzina d'anni dai trionfi di Enrico Fabris (vincitore ai Giochi di Torino 2006 di due medaglie d'oro nei 1.500 metri e in staffetta, oltre al bronzo nei 5 mila metri) un altro altopianese,, ha vinto oggi iluna delle gare più attese della rassegna continentale assoluta, in corso di svolgimento in questi giorni a Kolomna (Russia). Si tratta in assoluto della prima medaglia dell'Italia del 2018 in pista lunga.Tumolero, 23 anni, nato ad Asiago e residente a Roana (lo stesso paese di Fabris), portacolori delle, ha compiuto l'impresa, vincendo con il tempo di 6'16"85 davanti al russo Rumyantsev e all'olandese Bosker: performance sbalorditiva su un ghiaccio lento come quello russo che ha regalato» a Tumolero la prima medaglia in carriera in un Europeo. «Sono davvero soddisfatto -- sapevo che avrei potuto fare bene ma vincere non lo pensavo. Ma ora, più che festeggiare, devo subito concentrarmi, perché insieme ai miei compagni domani (domenica, ndr.) voglio andare forte anche con il Team Pursuit». Nella staffetta in Coppa del Mondo l'Italia è tra le squadre favorite: a dicembre in Coppa del Mondo gli azzurri sono giunti secondi, alle spalle del Canada, qualificandosi per i Giochi invernali.Ha invece ottenuto un ottimo sesto posto, l'altro vicentino della nazionale azzurra di velocità su ghiaccio,, 24 anni, residente ad Altavilla Vicentina, che eccelle in particolare sui 10 mila, mentreè incappato in una giornata storta chiudendo al 15/o posto. Una giornata, quella azzurra, impreziosita anche dallo splendido quarto posto dinei 3000 femminili. Per la pattinatrice romana, dopo la decima piazza sui 1500, un altro bel piazzamento in attesa della Mass Start di domani, quando sarà chiamata a recitare un ruolo da protagonista. I due vicentini Tumolero e Ghiotto sono già sicuri di partecipare alle Olimpiadi invernali in programma fra un mese, a PyeongChang (Corea del Sud), precisamente dall'8 al 25 febbraio.