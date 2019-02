Paura al B&B: la canna fumaria a fuoco, stanze invase dal fumo

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASIAGO -oggi pomeriggio in via Brigata Ivrea ad Asiago, vicino al centro storico, per l’di un termocamino di una palazzina adibita aI vigili del fuoco, accorsi dal locale distaccamento, hanno spento le fiamme e utilizzando acqua nebulizzata hanno raffreddato il condotto di scarico dei fumi.Gli appartamenti al primo piano e al secondo mansardato, in quel momento vuoti, sono state invase dal fumo a causa di alcune crepe della canna fumaria. I pompieri hanno rimosso anche delle pannellature in legno deformatesi a causa del calore. Tutto l’intero condotto dello scarico dei fumi e tutte le zone circostanti sono state monitorate, utilizzando una termocamera per escludere ulteriori zone di calore e focolai. Le operazioni di messa in sicurezza della struttura sono terminate dopo circa un’ora e mezza.