Asiago Hockey 1935 festeggiato in Regione

di Roberto Lazzarato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASIAGO - Festeggiato ieri a Venezia, nella sede della Giunta regionale del Veneto, il team dell’, campione in carica, nella stagione appena conclusa, dell’(torneo sovranazionale che vede iscritte squadre italiane, austriache e slovene).Il governatore, affiancato dal presidente del Consiglio Regionale e dall’assessore all’istruzione e lavoro, entrambi vicentini, ha consegnato al presidente della squadra,, la bandiera del Veneto, ricevendo in cambio la maglia ufficiale da gara del team.«L’Asiago Hockey 1935 è una squadra molto seguita anche a livello regionale, e per questo - è stato sottolineato, - è considerata».Oltre al presidente Mantovani, era presente all’incontro una nutrita rappresentanza della squadra giallorossa, con ile i giocatoriOltre al titolo nell’Alps Hockey Leaugue, da ricordare il prestigioso albo d’oro dell’Asiago Hockey 1935: