Paura in un deposito, friggitrice va a fuoco: i pompieri limitano i danni

ARZIGNANO -nella tarda mattinata di oggi, attorno alle 11.30, per l’incendio divampato in un ex laboratorio di pasticceria ora adibito a, in via Cornale ad Arzignano. I vigili del fuoco del locale distaccamento, intervenuti sul posto con due automezzi, hanno spento una friggitrice, evitando l’estensione delle fiamme agli altri macchinari depositati. Secondo quanto si è appreso la friggitrice era stata messa in funzione dal proprietario per verificarne il funzionamento, quando l’olio ha preso fuoco e ha provocato una vampata improvvisa.Ancora da quantificare i danni: l’, ma risulta danneggiato anche l’impianto elettrico. Le operazioni di messa in sicurezza della struttura da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con l’aereazione dei locali.