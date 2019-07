Pauroso schianto: il Suv abbatte due alberi e 20 metri di recinzione

di Luca Pozza

ARZIGNANO -ieri sera (venerdì) in via del Lavoro ad Arzignano dove un automobilista è rimasto ferito in maniera grave: dopo aver perso il controllo dell'auto alla guida, un potente Suv Bmw, ha abbattuto due alberi e la recinzione di una conceria lungo il marciapiede, finendo rovesciato all'interno del cortile dell’azienda.La squadra dei, allertati poco prime delle 22, hanno messo in sicurezza l’auto e prestato il primo soccorso all’uomo, fino all’arrivo dei sanitari del Suem 118, che hanno preso in cura il ferito per poi trasferirlo in ospedale. I pompieri, impegnati sul posto sino a dopo l'1, hanno tagliato del tutto gli alberi abbattuti e messo in sicurezza circa 20 metri di recinzione accartocciata. Un’auto parcheggiata all’interno della conceria è stata danneggiata dai pezzi di motore proiettati nelle vicinanze dopo l’urto del Suv contro il muretto di sostegno della recinzione.Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno eseguito i rilievi del sinistro e il personale del Comune per restringere la carreggiata, a causa della presenza dei detriti prodotti dall’incidente. Necessario anche l'intervento del mezzo del soccorso stradale per il