Scoppia il rogo in una conceria: capannone invaso da un'enorme quantità di fumo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARZIGNANO - Alle 10 del 6 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Chiampo ad Arzignano per l’all’interno di una. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi dal locale distaccamento e da Vicenza con un’autobotte e sette operatori, sono riusciti a spegnere l’incendio dell’impianto di verniciatura, evitando il coinvolgimento degli altri macchinari e dell’intero capannone.L’incendio ha sviluppato un’. Le cause dell’incendio probabilmente innescate da untecnico sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza dell’azienda con l’aereazione dei locali sono terminate dopo circa tre ore.