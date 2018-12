Esce di strada e precipita con l'auto nel dirupo: incastrata nell'abitacolo

di Luca Pozza

ARZIGNANO -nellain una stradina privata di via Montorso ad Arzignano per soccorrere unaresidente nello stesso comune,, dopo che la stessa ha perso il controllo della propria auto ed è uscita di strada.I vigili del fuoco del locale distaccamento hanno raggiunto la donna, rimastasenza gravi ferite evidente e collaborativa. La donna è stata portata fino al piano stradale, dove è stata presa in cura dal personale del suem 118 per essere portata in pronto soccorso per ulteriori controlli: le sue condizioni non destano preoccupazioni. Un carro attrezzi ha recuperato l’auto dalla scarpata. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.