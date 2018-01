Botte alla moglie davanti alla figlioletta: 45enne arrestato in un bar

di Luca Pozza

ARZIGNANO - Nei suoi confronti pendeva unemesso a suo carico, nello scorso mese di ottobre, dalla. Ma nel tardo pomeriggio di ieri, B. F., tunisino 45enne, di fatto senza fissa dimora, è statodai carabinieri di Arzignano in un bar situato proprio nel centro arzignanese, nell'ambito di un controllo eseguito nei confronti degli avventori dello stesso esercizio pubblico.L'uomo, del quale non sono state fornite le generalità per tutelare i familiari, nel 2014, quando viveva con la moglie italiana in un comune della vallata del Chiampo, si era reso responsabile di ripetuti maltrattamenti nei confronti della donna, costretta a subire percosse e minacce, nonché violenze di natura psicologica, anche in presenza della figlia minore, all’epoca tredicenne. In tale periodo il tunisino era stato destinatario anche delladella casa familiare e, successivamente, in considerazione del suo reiterato comportamento aggressivo, delnel comune di pregressa residenza.Al termine del procedimento penale che si era instaurato, era stato condannato alla pena detentiva di un anno e sei mesi che, una volta divenuta definitiva, ha originato il provvedimento restrittivo eseguito dai militari di Arzignano, che ora hanno provveduto ad associarlo alladove sconterà il periodo di reclusione.