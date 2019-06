Artigiano 52enne scarica il furgone: schiantato da infarto fulminante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROSTICA - Tragedia poco dopo le 18 di ieri, 19 giugno. in via Caribollo. Arrivato a casa l’artigiano edile Daniele Bao, 52 anni, nell’atto di scaricare il furgone di lavoro è stramazzato a terra, all’improvviso, colto da malore. Non risultano testimoni diretti. A trovare poco dopo il corpo esanime dell’artigiano è stato un familiare che ha chiamato il 118. I sanitari del Suem di Bassano hanno cercato di rianimare l’uomo per una quindicina di minuti prima di certificare il decesso per cause naturali: probabile attacco cardiaco. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di legge.