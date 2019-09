di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Sono tutte da chiarire le cause di un drammatico episodio avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 27 settembre, poco dopo le 14, a Vicenza, all'altezza della rotatoria tra viale Mazzini e viale D'Alviano, davanti alla Questura. Un senegalese dialla guida di un'Opel ha improvvisamente, scendendo subito ea terra in unImmediato l'allarme alle forze dell'ordine, con l'arrivo sul posto di un'ambulanza del Suem 118 del vicino ospedale, i cui sanitari gli hanno prestato le prime cure per poi trasportarlo d'urgenza al San Bortolo in codice rosso. Secondo le prime informazioni lo straniero. Indagini in corso da parte della polizia di Stato e della polizia locale per ricostruire l'accaduto e soprattutto per capire come possa essersi ferito.