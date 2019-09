Passa lo spinello all'amico: 21enne trevigiano denunciato per spaccio

di Luca Pozza

ARSIERO - E' costato caro a, tutti poco più che ventenni, in particolare ad uno di loro, essersi appartati a fumare una "canna" in un'area immersa nella natura, in contra' della Pria ad Arsiero, luogo molto frequentato soprattutto d'estate per iin un tratto del. Il blitz dei carabinieri di Schio, avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 22 settembre, ha portato a una denuncia per spaccio di sostanza stupefacente e a due segnalazioni come assuntori.A finire nei guai in particolare un 21enne trevigiano, F.P., residente a Conegliano, che è stato pizzicato dai militari proprio nel momento in cui passava lo spinello a M.M., 23 anni, di Este (Padova), con quest'ultimo che ora verrà segnalato alla Prefettura di Vicenza come assuntore. Il trevigiano, trovato in possesso di meno di un grammo di hashish, è stato invece denunciato per detenzione ai fini di spaccio. L'ultimo componente della compagnia, G.M., 23enne residente a a Thiene, che aveva con sè 2 grammi verrà a sua volta segnalato alla Prefettura come consumatore.