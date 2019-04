Muore in casa: il cane lo veglia e lo difende perfino dai soccorritori

di Vittorino Bernardi

ARSIERO - Nella serata di domenica, festa di Pasqua, è stato trovato privo di vita steso sul letto il 75enne. Un vicino di casa nel pomeriggio ha chiamato il 112 perché da un paio di giorni non vedeva l’anziano: a vuoto le scampanellate e le chiamate al telefono.Sono intervenuti i vigili del fuoco di Schio che hanno aperto l’ingresso e lasciato spazio ai carabinieri della locale stazione che, in modo aggressivo. Non è stato facile per carabinieri e sanitari del Suem certificare il decesso dell’anziano per cause naturali tra le 24/36 ore precedenti.A rilevare l’aggressività affettiva del cane è l’Enpa Thiene-Schio che ha preso in custodia l’animale per porlo in adozione. «Si chiama Gigio il cane che ha vegliato per ore il suo padrone. All'arrivo dei socorsi l’animale era talmente sotto choc da non permettere a nessuno di avvicinarsi alla salma. Arturo e Gigio vivevano in simbiosi, dormivano assieme in un amore incondizionato. Ora lui è in gabbia e gli eredi? Boh. Adesso che si sente solo trema Gigio, è terrorizzato, ha paura di tutto: temiamo che si lasci morire. Urge una famiglia, ha bisogno di persone con pazienza e tanto cuore. Cerchiamo di fare quello che avrebbe voluto il suo amato padrone». Info per adozione Gigio: 347.2796801, anche con sms e whatsapp.