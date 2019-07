Va a fare la spesa ma viene investita da un'auto: grave una donna

di Luca Pozza

ARSIERO - Sono, residente a Velo d'Astico, coinvolta nella tarda mattinata di oggi, poco prima delle 12, in un iavvenuto ad Arsiero, in via Longhi, all'altezza dell'intersezione con via Europa.Secondo quanto ricostruito da una pattuglia del distaccamento di Piovene Rocchette del Consorzio polizia locale Alto Vicentino, che ha eseguito i rilievi, la signora stava attraversando la carreggiata per andare fare la spesa in uno dei negozi presenti in zona, quando è stata investita da un'Opel Meriva, condotta da un 60enne residente a Cogollo del Cengio, diretto verso Trento, che l'ha fatta cadere a terra. Nell'urto, per fortuna non troppo violento, la donna ha riportava delle lesioni agli arti inferiori e veniva soccorsa da un equipaggio del Suem 118 che l'ha poi trasportata all'ospedale di Santorso, dove è in osservazione.L'automobilista è stato sottoposto ad accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di bevande alcoliche, con esito negativo.